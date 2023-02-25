Москва отвергла Швейцарию как посредника в переговорах "по Украине"

Москва отвергает возможность посредничества Швейцарии в переговорном процессе между Россией, Украиной и Западом. Ранее глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что в Женеве проходят переговоры по Украине, но не на высшем уровне. Помощник президента РФ Владимир Мединский, который ранее возглавлял российскую сторону на переговорах, заявил, что ни о каких переговорах ему не известно.

"Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.