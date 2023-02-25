25 Февраля 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Муравленко&quot;

К убийству краснокнижных оленей на Сахалине могут быть причастны влиятельные чиновники

К зверскому убийству 27 краснокнижных оленей на Сахалине могут быть причастны высокопоставленные чиновники, считают в Госдуме.

Останки редких животных, среди которых были и беременные самки, нашли в Охинском районе острова. Несмотря на то, что оленей убили несколько дней назад, расследование не сдвинулось с места. Это дает повод думать о причастности к незаконной охоте людей, использующих служебное положение, полагает первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Массовое убийство краснокнижных животных — очень тяжелое уголовное преступление. За это можно получить до девяти лет лишения свободы. Очень может быть, что это преступление совершила организованная группа лиц по предварительному сговору с использованием должностного положения. Сложно представить браконьеров, которые уничтожают краснокнижных животных, чтобы прокормиться. Скорее всего, это очередной пример беспардонного поведения людей, которые имеют возможность организовать себе такую охоту", - цитирует Бурматова радио "Говорит Москва".

"Это преступление было совершено несколько дней назад, но до сих пор никто не найден, судя по всему, не сделано даже попыток никого обнаружить. Там могут быть замешаны лица высокопоставленные. Мы будем дожимать через центральный аппарат МВД, СКР, Генпрокуратуру, чтобы изолировать таких выродков от общества на очень серьезные сроки", - добавил парламентарий.

Теги: олени, незаконная охота, владимир бурматов



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