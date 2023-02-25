В Тобольске задержали девятиклассника, собиравшегося поджечь военкомат

Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Девятиклассника подозревают в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК).

Сообщается, что ученик местной школы планировал устроить пожар в городском военкомате вечером 23 февраля. Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, но по дороге его задержали сотрудники ФСБ.

205 статья УК предполагает наказание до 15 лет лишения свободы.