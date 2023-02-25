На Эльбрусе погиб альпинист, а сноубордисты вызвали лавину

На Эльбрусе погиб альпинист, совершавший восхождение на гору. Он был в составе зарегистрированной туристической группы из пяти человек. Группа запросила помощь на высоте 4800 метров (высота Эльбруса 5462 м). По предварительной информации, сейчас восходители находятся около скал Пастухова и ждут спасателей. Telegram-канал "112" сообщает, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Между тем, сегодня на Эльбрусе сошла лавина, которую вызвали три сноубордиста, катавшиеся по немаркированной трассе в районе ущелья Терскол. Сейчас к ним направляются спасатели.