25 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
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ЕС вводит санкции в отношении трех новых российских банков

Евросоюз объявил о вводе ограничений из десятого пакета санкций в отношении России. Они касаются 96 организаций, расширяют списки товаров, запрещенных к экспорту в Россию, а также запрещают вещание в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik (государственные СМИ).

Под новые санкции попадают три российских банка. Совет ЕС в своем заявлении не называет их, но ранее СМИ предполагали, что это будут Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк.

В список запрещенных к продаже в РФ товаров попали электроника, транспортные спецсредства, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, товары для строительного сектора, которые могут использовать ВС. Также ЕС запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения.

Вводятся дополнительные ограничения на импорт российского синтетического каучука и асфальта.

Также россиянам запретили занимать руководящие должности на стратегически важных для ЕС предприятиях.

Теги: санкции, банк, евросоюз



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