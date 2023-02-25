СМИ: В Екатеринбурге студента заподозрили в содействии терроризму

В Екатеринбурге силовики вышли на двух студентов, которых подозревают в содействии терроризму, изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию, пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, 19-летнего студента задержали, когда он писал в подземном переходе рядом с ОКБ "Новатор" оскорбления в адрес сотрудников бюро. Правоохранительные органы, занявшись изучением личности молодого человека, нашли у него в комнате в общежитии части самодельного взрывного устройства и проукраинские листовки. Затем силовики вышли на второго студента, который, якобы, руководил первым в деле подготовки диверсии.

ОКБ "Новатор" занимается разработкой ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск РФ, ВКС и ВМФ.