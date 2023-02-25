В Москве разыскивают школьников из движения "ЧВК Рёдан" после массовой драки в ТЦ

В Москве полиция разбирается в деле о массовой драке в торговом центре "Авиапарк". Ее устроили подростки, относящие себя к новому субкультурному движению "ЧВК Рёдан". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным СМИ, в отдел полиции по Дмитровскому району столицы было доставлено девять участников массовой драки, правоохранители продолжают искать других причастных к побоищу – разыскиваются подростки 16 и 17 лет.

Сообщается, что движение вдохновлено персонажами японской манги "Hunter x Hunter". В комиксе Рёдан — преступная организация, у каждого ее члена есть тату двенадцатилапого паука. Московские же школьники из последователей движения противостоят футбольным фанатам, лицам неславянской внешности и националистам. Они носят клетчатые штаны и изображение паука с цифрой 4 на куртках.