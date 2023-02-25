Российские оружейники обнаружили много любопытного в западной трофейной технике - Медведев

Экс-президент России, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские оружейники хорошенько покопались в захваченном у украинцев западном оружии.

"Российские оружейники разобрали по винтику захваченные в ходе спецоперации трофеи и обнаружили там много полезного для себя", - пишет Медведев в статье для журнала "Национальная оборона".

"Россия расширяет производство своего вооружения, но также она неплохо изучила вражеское", - добавил экс-президент.