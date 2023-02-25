Губернатор Пензенской области запретил Джо Байдену въезд в этот регион

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел санкции в отношении президента США Джо Байдена.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения", - говорится в заявлении главы региона.

Он добавил: "Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет - шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки".

Джо Байден за время своей политической карьеры минимум три раза посещал СССР и Россию. В СССР он приезжал в составе американской делегации в 1979 и 1988 годах. В Россию – в 2011 году, тогда он проводил в Москве переговоры с Владимиром Путиным, будучи вице-президентом США при Бараке Обаме. В Пензенской области Байден никогда (официально) не был, об активах президента США в этом российском регионе ничего не известно.