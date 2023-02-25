Лукашенко собрался в Пекин

Президент Белоруссии с государственным визитом на следующей неделе приедет в Китай.

Сообщается, что визит Александра Лукашенко в КНР продлится с 28 февраля по 2 марта.

Планируется, что глава Белоруссии "обсудит с руководством КНР весь комплекс двусторонних отношений и международную проблематику".

Накануне Пекин опубликовал свой вариант плана по мирному разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 12 пунктов. В Москве по поводу плана выразили сдержанный оптимизм, в Вашингтоне не поддержали.