На юге Камчатки произошло землетрясение

В 175 километрах южнее Петропавловска-Камчатского 25 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Эпицентр находился на глубине 65 километров, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

"В отдельных районах населённого пункта ощущались подземные толчки силой до трёх баллов. Спасателями произведён осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения. Повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", - сообщили в региональном главке МЧС.