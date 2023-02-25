25 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

США не опасаются, что Россия применит ядерное оружие

В Белом доме нет опасений, что Россия применит ядерное оружие, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на закрытой встрече с экспертами. Об этой встрече пишет Politico со ссылкой на источники.

Ранее Москва заявила, что не считает приостановку действия ДСНВ шагом, приближающим мир к ядерной войне. "Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. Интерпретации могут быть разными, логика может быть разной. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию - это США и их сателлиты. Вот кто толкает мир к грани подобной катастрофы", - заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Теги: ядерное оружие, россия, сша



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