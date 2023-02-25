Карты Union Pay от российских подсанкционных банков могут перестать работать за рубежом

Карты платежной системы Union Pay, выпущенные российскими подсанкционными банками, могут перестать работать за рубежом. Речь идет о кредитных организациях, попавших под новый пакет санкций. О рисках своих клиентов предупреждают сами банки. Держателям карт рекомендуют снять наличные заранее. При этом в России карты продолжат работать, передает РБК.

"В связи с введенными санкциями, операции по вашей карте UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Рекомендуем оперативно снять необходимые денежные средства", — говорится в клиентской рассылке банка "Зенит".

Об этом же предупреждает и банк "Уралсиб", и МТС-банк.