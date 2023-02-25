"Скопинского маньяка" Мохова отпустили из-под стражи по делу об укрывательстве убийства

Во Владимирской области отпустили из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Он находился под стражей с сентября прошлого года по делу об укрывательстве убийства. По версии следствия, бывший сиделец помог своему соседу спрятать тело собутыльника. В региональном управлении СКР сообщили, что закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой Мохова обвиняют, передает РИА Новости.

Изначально Мохова поместили под домашний арест, но он нарушил его правила, поэтому мера пресечения была ужесточена.

"Скопинский маньяк" освободился из колонии в марте 2022 года. Он отбывал 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых держал в подвале четыре года, насиловал и избивал.