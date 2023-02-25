Байден: Китайский план урегулирования украинского конфликта выгоден только России

Президент США Джо Байден считает, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. "Я не увидел в плане ничего, что было бы выгодно еще кому-то, кроме России", - заявил президент США в интервью телеканалу ABC. Также глава Белого дома считает само участие КНР в переговорном и посредническом процессе "нерациональным". "Путин аплодирует этому плану, как же он может быть чем-то хорошим?" — сказал Байден.

В Министерстве иностранных дел России на предложенный Китаем план тоже отреагировали позитивно, но сдержанно. "Разделяем соображения Пекина", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Китайский план, представленный накануне, состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.