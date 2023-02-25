25 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Байден: Китайский план урегулирования украинского конфликта выгоден только России

Президент США Джо Байден считает, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. "Я не увидел в плане ничего, что было бы выгодно еще кому-то, кроме России", - заявил президент США в интервью телеканалу ABC. Также глава Белого дома считает само участие КНР в переговорном и посредническом процессе "нерациональным". "Путин аплодирует этому плану, как же он может быть чем-то хорошим?" — сказал Байден.

В Министерстве иностранных дел России на предложенный Китаем план тоже отреагировали позитивно, но сдержанно. "Разделяем соображения Пекина", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Китайский план, представленный накануне, состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

Теги: джо байден, мирное урегулирование, китай, критика



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