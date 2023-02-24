25 Февраля 2023
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Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров стал первым Героем Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым Героем Чечни.

"От всего сердца поздравляю главу Чеченской республики, Героя России, моего дорогого брата Рамзана Кадырова с получением звания "Герой Чеченской Республики". Наш Национальный Лидер – воплощение настоящего мужества и целеустремленности, патриотизма и отваги. Рамзан Ахматович – олицетворение истинного чеченца. Он хранит память о своих корнях и чтит своих предков. Он трепетно относится к своей религии и протягивает щедрую руку помощи братьям по вере. Он делает всё возможное, чтобы противостоять натиску врага и его посяганию на самое дорогое – безопасность России и её жителей", - написал в своем telegram-канале республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кадыров, пишет ТАСС, стал первым, кому присвоено такое звание. 

Теги: Рамзан Кадыров, Герой Чечни



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