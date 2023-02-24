Кадыров стал первым Героем Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым Героем Чечни.

"От всего сердца поздравляю главу Чеченской республики, Героя России, моего дорогого брата Рамзана Кадырова с получением звания "Герой Чеченской Республики". Наш Национальный Лидер – воплощение настоящего мужества и целеустремленности, патриотизма и отваги. Рамзан Ахматович – олицетворение истинного чеченца. Он хранит память о своих корнях и чтит своих предков. Он трепетно относится к своей религии и протягивает щедрую руку помощи братьям по вере. Он делает всё возможное, чтобы противостоять натиску врага и его посяганию на самое дорогое – безопасность России и её жителей", - написал в своем telegram-канале республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Кадыров, пишет ТАСС, стал первым, кому присвоено такое звание.