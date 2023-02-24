25 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России Крым Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский собрался захватить Крым

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма, заявил на пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский.

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств", - цитирует ТАСС ответ Зеленского на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году, не указав каких-либо сроков.

Ранее комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что попытка украинских войск нанести по Крыму удар британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе "мощный ответ".

Теги: Владимир Зеленский, Крым



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