25 Февраля 2023
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Политика Свердловская область В России
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Заочный диалог Пригожина и Куйвашева продолжился на повышенных тонах

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, раскритиковавшему бизнесмена за "желание совать нос в региональное управление".

"Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на "ТЫ", то могу ТЕБЕ ответить следующее: страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ", - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен "уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы Куйвашева и таких, как ТЫ".

Глава "вагнеровцев" заявил о том, что "перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 г., когда стране стало тяжело, и полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране – ЧВК "Вагнер".

Напомним, ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО.

"Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину", - отмечает бизнесмен.

В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".

Теги: куйвашев, евгений пригожин



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