25 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в феврале во время встречи в Париже призывали Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.
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"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце", - пишет Wall street journal, цитату приводит РИА Новости.

Напомним, в декабре 2022 г. Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что его призывают начать переговорный процесс с Россией. При этом Зеленский добавил, что не видит "предмета для разговора".

"Он (Владимир Путин – прим.) хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал тогда Зеленский

Теги: Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, переговоры



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Ранее 17.12.2022 10:25 Мск Зеленский признал, что его призывают начать переговоры с Россией


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