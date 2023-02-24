Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в феврале во время встречи в Париже призывали Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце", - пишет Wall street journal, цитату приводит РИА Новости.

Напомним, в декабре 2022 г. Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что его призывают начать переговорный процесс с Россией. При этом Зеленский добавил, что не видит "предмета для разговора".

"Он (Владимир Путин – прим.) хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал тогда Зеленский