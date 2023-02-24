25 Февраля 2023
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

Глава Ямала оценил развитие Лабытнанги и Харпа

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил развитие Харпа и Лабытнанги.

"Перемены в Харпе вижу каждый визит. Год назад открыли тут "Северный характер", рядом реконструируем школу. Из старого останется только каркас здания. Запустим школу с эколого-туристическим профилем в следующем году. Уже в этом году достроим спорткомплекс с бассейном. Сдвинулся с мёртвой точки вопрос по жилью для харповчан. В два дома – бывшие долгострои, в этом году переедут 48 семей из авариек", - написал Артюхов в своем telegram-канале.

В планах – обновление железнодорожной станции, с неё начинается знакомство с Ямалом тех, кто едет на Полярный Урал, написал Артюхов, пообещав смделать её удобной и современной.

"В Лабытнанги возводим школу для будущих строителей – она готова наполовину. Откроем там архитектурные классы. Запустим школу в следующем году, разгрузим действующие, дети смогут учиться в одну смену. В городе строятся восемь домов, в одном из них больше ста семей в марте отметят новоселье, обязательно приеду поздравить лично", - написал Артюхов.

Самое оживлённое место на выходных в Лабытнанги – Октябрьский.

"Встретил там сноубордистов из Нового Уренгоя. Приятно удивлён, что жители востока Ямала тоже ждут наш большой горнолыжный комплекс на Полярном Урале – начинаем его строить уже в этом году. Поддержим и сам Октябрьский – здесь отличный склон для новичков. Весной проведём там работы, которые позволят раньше запускать сезон катания", - написал Артюхов.

Теги: Дмитрий Артюхов, Лабытнанги, Харп



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