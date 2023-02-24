Путин и Эрдоган обсудили землетрясение и Украину

Турция выступает за установление мира на Украине без дальнейших жертв и разрушений. От этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за солидарность в связи с землетрясением. Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне. Президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы соглашение, достигнутое в Стамбуле, было восстановлено, и заявил, что они готовы внести любой вклад в это дело", - сказали журналистам в канцелярии турецкого лидера, цитату приводит ТАСС.

Ранее Эрдоган переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине с восстановлением ее территориальной целостности.