Зеленский назвал фактор, который "поможет Украине победить"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что "если партнеры сдержат слово, а Киев сделает "домашнюю работу", то Украина победит".

"Если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои слова, сроки. Если это будет не просто "бла-бла-бла"... Если все мы сделаем свое "домашнее задание", нас неизбежно ждет победа", - приводит РИА Новости ответ Зеленский на вопрос, сможет ли Украина победить в этом году.

При этом Зеленский добавил, что, по его мнению, ни одна страна в мире не смогла бы выстоять на месте Украины самостоятельно, отметив важность поддержки партнеров.

"Наверное, США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией", - добавил Зеленский.