В МИД РФ оценили предложенный Китаем вариант урегулирования украинского кризиса

24 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

В МИД РФ оценили предложенный Китаем вариант урегулирования украинского кризиса

Официального представителя МИД России Мария Захарова, говоря о предложенном Китаем плане урегулирования украинского кризиса, сообщила о том, что в министерстве "высоко ценят искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами".
Читайте также:

"Разделяем соображения Пекина. Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - цитирует Захарову telegram-канал МИД.

Именно этими соображениями, говорит Захарова, были продиктованы наши предложения, выдвинутые еще в конце 2021 г., по заключению Договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. Она сожалеет, что конструктивные предложения были отвергнуты странами Запада

"Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", - сказала Захарова.

Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке, отметила официальный представитель МИД.

"Следует отменить все незаконные ограничительные меры и отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях. Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - сказала Захарова.

Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Владимира Зеленского 30 сентября 2022 г. "невозможность" переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий, включая требование вывода российских войск из Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины.

"При этом хотели бы также напомнить, что именно Украина в апреле 2022 г. прекратила ею же инициированные мирные переговоры с Россией", - сказала Захарова.

Теги: Китай, мир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2023 13:05 Мск В НАТО ответили на китайский вариант урегулирования конфликта на Украине
Ранее 24.02.2023 11:43 Мск Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети