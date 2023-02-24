В МИД РФ оценили предложенный Китаем вариант урегулирования украинского кризиса

Официального представителя МИД России Мария Захарова, говоря о предложенном Китаем плане урегулирования украинского кризиса, сообщила о том, что в министерстве "высоко ценят искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами".

"Разделяем соображения Пекина. Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - цитирует Захарову telegram-канал МИД.

Именно этими соображениями, говорит Захарова, были продиктованы наши предложения, выдвинутые еще в конце 2021 г., по заключению Договора между РФ и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора. Она сожалеет, что конструктивные предложения были отвергнуты странами Запада

"Что касается украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наемников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с ее территории", - сказала Захарова.

Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей нацменьшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке, отметила официальный представитель МИД.

"Следует отменить все незаконные ограничительные меры и отозвать политизированные иски в международных судебных инстанциях. Уверены, что продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - сказала Захарова.

Главным же препятствием мирному урегулированию на сегодняшний день являются законодательно закрепленная Указом Владимира Зеленского 30 сентября 2022 г. "невозможность" переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, а также инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий, включая требование вывода российских войск из Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины.

"При этом хотели бы также напомнить, что именно Украина в апреле 2022 г. прекратила ею же инициированные мирные переговоры с Россией", - сказала Захарова.