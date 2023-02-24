Украина денонсировала договор с РФ по Азовскому морю

24 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Украина денонсировала договор с РФ по Азовскому морю

Украинская Верховная рада денонсировала Договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи, вскоре после конфликта вокруг острова Тузла. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "За" проголосовали 303 депутата.

Договор ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих стран. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран. После возвращения в состав России Крыма договор стал предметом спора, поскольку Киев продолжал считать Керченский пролив наполовину своим. Однако разорвать договор не решался, так как Россия получила бы основания считать, что Киев признает изменение границ.

После возвращения в Россию трех приазовских регионов Азовское море стало внутренним морем России. Односторонним разрывом Договора Киев фактически признал этот факт.

Также Киев вышел из Соглашения 2001 года о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества. Оно было заключено между Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной с целью упрочения мира и стабильности в Черноморском регионе.

Теги: Украина, Азовское море



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети