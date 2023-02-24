Украина денонсировала договор с РФ по Азовскому морю

Украинская Верховная рада денонсировала Договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи, вскоре после конфликта вокруг острова Тузла. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "За" проголосовали 303 депутата.

Договор ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих стран. В нем отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран. После возвращения в состав России Крыма договор стал предметом спора, поскольку Киев продолжал считать Керченский пролив наполовину своим. Однако разорвать договор не решался, так как Россия получила бы основания считать, что Киев признает изменение границ.

После возвращения в Россию трех приазовских регионов Азовское море стало внутренним морем России. Односторонним разрывом Договора Киев фактически признал этот факт.

Также Киев вышел из Соглашения 2001 года о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества. Оно было заключено между Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной с целью упрочения мира и стабильности в Черноморском регионе.