В Томской области на месторождении трое рабочих пострадали из-за возгорания газов

В Александровском районе Томской области трое работников АО "Томскнефть" ВНК пострадали во время работы.

По предварительным данным, днем 22 февраля на территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО "Томскнефть" ВНК, расположенной в Александровском районе Томской области, во время огневых работ с использованием сварочного аппарата произошло возгорание газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков. Трое сотрудников АО "Томскнефть" ВНК получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, сообщает СУ СКР по Томской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".