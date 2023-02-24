24 Февраля 2023
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Политика Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Пригожин ответил Куйвашеву на предложение "не соваться в региональное управление и кадровую политику"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, раскритиковавшему бизнесмена за "желание совать нос в региональное управление".

"Уж коли мы перешли с ТОБОЙ на "ТЫ", то могу ТЕБЕ ответить следующее: страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ. Во время войны 1941-45 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем", - цитирует Пригожина его пресс-служба.

Бизнесмен "уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы Куйвашева и таких, как ТЫ".

"Вокруг ТЕБЯ – сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав ТВОЕ имя, плюются в ТВОЮ сторону. Любой боец ЧВК "Вагнер", приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ. Теперь заруби себе на носу: сотни тысяч солдат, которые погибают на фронте, до 24 февраля 2022 г., были слесарями, поварами, учителями и коммерсантами", - говорит Пригожин.

Глава "вагнеровцев" заявил о том, что "перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 г., когда стране стало тяжело, и полностью посвятил свою жизнь руководству самым, пожалуй, боеспособным воинским подразделением в стране – ЧВК "Вагнер".

"А ТЫ, как многие трусы-бюрократы, остался сидеть в теплом кабинете, тратя блага народа, который ТЕБЯ содержит. Похоже, ТЕБЯ жизни учил не русский народ, а Йельский университет, где ТЫ постигал ненависть к этому народу. Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать", - подытожил Пригожин.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что администрация Свердловской области "откровенно гадит" и не поддерживает СВО. Руководство региона в лице губернатора Евгения Куйвашева за последнее время фигурировало в ряде скандалов. Среди таковых – отказ хоронить погибшего бойца ЧВК "Вагнер" и бывшего заключенного Ивана Савкина с почестями.

"Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину", - отмечает бизнесмен.

В ответ на это Куйвашев отправил Пригожина "варить макароны", сказав, что нечего "совать нос в региональное управление и кадровую политику", а "если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем".

Теги: Евгений Пригожин, Евгений Куйвашев



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