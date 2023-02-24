В центре Петербурга напали на ОМОНовца

В центре Санкт-Петербурга напали на сотрудника ОМОНа.

По данным telegram-канала "112", сегодня утром 50-летний злоумышленник взял с собой два помповых ружья, патроны, два коктейля Молотова, которые заранее изготовил, и музыкальную колонку. Вышел из дома и сел на автобус, проехав до станции метро "Проспект Ветеранов". Там поймал такси и доехал до Садовой улицы. Дальше пошел пешком до станции "Гостиный двор".

На месте достал колонку и включил музыку, а когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, сказал им: "Убегайте!". Один из омоновцев попытался задержать нападавшего, но преступник достал обрез и несколько раз выстрелил в силовика. Сейчас пострадавшего оперируют. Врачи диагностировали у него множественные открытые раны живота, нижней части спины и таза.