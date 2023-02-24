24 Февраля 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Глава Курской области показал последствия 12 обстрелов ВСУ села Попово-Лежачи

Губернатор Курской области Роман Старовой в своем telegram-канале привел детали "серьезного обстрела с территории Украины села Попово-Лежачи Глушковского района".

"Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилетов существенные. Осколками посечены постройки 9 домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. В результате попадания один из домов загорелся. Пожарные оперативно справились с огнём. Выбиты стекла в здании местного сельсовета", - написал Старовойт.

Полная картина будет понятна после подомового обхода, отметил он.

"В любом случае, окажем необходимую помощь всем владельцам пострадавших домов. Кроме этого, населённый пункт вновь остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады приступают к аварийным работам", - подытожил губернатор.

Последствия обстрела села Попово-Лежачи(2023)|Фото: t.me/gubernator_46

Последствия обстрела села Попово-Лежачи(2023)|Фото: t.me/gubernator_46

Теги: Роман Старовойт, Попово-Лежачи



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