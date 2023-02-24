Пушилин назвал решение провести СВО "спасительным для Донбасса"

Врио главы ДНР Денис Пушилин, высказываясь о первой годовщине начала специальной военной операции, оценил принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО.

"Год назад президент Российской Федерации Владимир Путин принял спасительное для Донбасса и единственно верное решение о начале специальной военной операции. Уже в конце 2021 г. мы поняли, что противник у линии соприкосновения активно накапливает наступательный потенциал: стягивалась военная техника, личный состав, увеличилось количество провокаций, обстрелов. Было очевидно, что киевский режим пойдет на силовой вариант решения конфликта", - написал Пушилин в своем telegram-канале.

Он уточнил, что, при всем опыте подразделений Народной милиции ДНР численное превосходство тогда имел противник.

"Если бы не СВО, если бы не превентивные действия российской армии, последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв. Поэтому мы специальную военную операцию называем освободительной и благодарны за это решение Владимиру Путину и за сплоченную поддержку российского народа", - написал Пушилин.

Сегодня армия России продолжает стоять на защите русских людей и освобождать исторические территории России от смертоносной неонацистской угрозы, уточнил врио главы ДНР.

"И что бы коллективный Запад ни делал для затягивания конфликта, бросая в топку войны оставшуюся часть Украины, мы непременно победим", - написал Пушилин.