Глава Белгородской области рассказал, когда выйдет из больницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале привел детали своей госпитализации.

"Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но telegram-каналам явно больше известно о моем состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть. Спасибо всем за поддержку. Буду на связи", - написал Гладков.

Ранее стало известно, что Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. По данным "Известий", его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи отмечают, что угрозы жизни Гладкова нет. Ожидается, что он проведет в больнице еще два дня.