24 Февраля 2023
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Политика Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородской области рассказал, когда выйдет из больницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале привел детали своей госпитализации.

"Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но telegram-каналам явно больше известно о моем состоянии. Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть. Спасибо всем за поддержку. Буду на связи", - написал Гладков.

Ранее стало известно, что Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением. По данным "Известий", его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи отмечают, что угрозы жизни Гладкова нет. Ожидается, что он проведет в больнице еще два дня.

Теги: Вячеслав Гладков, Белгородская область, здоровье



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