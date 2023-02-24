Куйвашев стал лидером по дистанцированию от помощи в общей победе СВО

В большинстве регионов России разноплановую поддержку участникам СВО оказывают не только простые россияне, но и администрации. Однако, Свердловская область в этот перечень не входит. Здесь губернатор Евгений Куйвашев демонстративно дистанцируется от проблем мобилизованных и участников спецоперации, а в областной столице назначают на знаковые должности людей с откровенно антироссийской позицией, вызывая недоумение и гнев у общественности.

В годовщину начала специальной военной операции многие подводят итоги тех знаковых событий, которые начала России ровно 12 месяцев назад. В том числе по оказанной поддержке защитникам Родины и освободителям Донбасса. Так, недавно губернатор Тюменской области Александр Моор лично посетил ЛНР. Свою поддержку многострадальной Марьинке оказала глава Югры Наталья Комарова, лично побывавшая там и взявшая над городом шефство.

Но не все уральские региональные чиновники проявляют патриотизм и заботу о жителях новых республик в составе России и участников освободительной спецоперации. Например, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже не раз попадал в сводки новостей местных и общероссийских СМИ в крайне нелицеприятном амплуа – человека, который упорно пытается дистанцироваться от ключевых событий, происходящий в зоне спецоперации на Украине.

В отличии от своих коллег, он отказался от личного посещения ДНР, отправив вместо себя своего заместителя Олега Чемезова. Отмечалось, что такое странное решение значительно снизило уровень взаимодействия между двумя регионами в тот момент, когда Донбассу необходима всесторонняя помощь.

Кроме того, по итогам встречи с омбудсменом Свердловской области Татьяной Мерзляковой, из пресс-релиза «исчезли» любые упоминания о трудностях с частичной мобилизацией. В конце 2022 года она заявляла о более 10 тысячах обращений от мобилизованных и их семей, связанных с трудностями в вопросах выплат и нарушениями во время призыва. Мерзлякова отмечала, что поток жалоб настолько значительный, что ей приходилось работать круглосуточно. Однако по прошествии нескольких месяцев эта информация не показалась Куйвашеву значительной. Зато отчеты о проблемах в ЖКХ, здравоохранении и «псевдонарушениях на выборах» плотно вошли в повестку губернатора.

«Это прежде всего квинтэссенция самых острых, самых актуальных проблем жителей региона, срез ключевых запросов общества», — заявил он.

Кроме Куйвашева на поприще наплевательского отношения к бойцам, с честью отстаивающих интересы Родины и всего патриотически настроенного общества отличился и другой местный региональный чиновник. Речь идет о мэре Екатеринбурга, который назначил на должность главы музея истории города бывшего журналиста антироссийского издания Znak, Игоря Пушкарева. Сам экс-работник СМИ также отличился публичными осуждениями СВО и России, и даже был оштрафован по статье за дискредитацию ВС РФ.

Общественные возмущения не заставили мэрию пересмотреть свое скандальное и откровенно провокационное решение. Более того, Пушкареву доверили еще 2 ключевых проекта в городе. СМИ сообщали, что и сам мэр удивляет патриотов. Ранее он не увидел ничего предосудительного в открытии барельефа в здании мэрии города с портретом экс-руководителя города, а ныне ярого русофоба Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов).

В целом, жители региона достойно поддерживают участников СВО и оказывают им посильную поддержку. Отсутствие патриотических настроений фиксируется лишь у единиц. К сожалению, среди них высшие чины руководства регионом, дистанцирующиеся от ключевой темы СВО и помощи нуждающимся бойцам. Лидирующие позиции в этом антирейтинге занимает Евгений Куйвашев.