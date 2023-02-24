Польша сегодня отправит Украине первые танки Leopard 2

Польша сегодня отправит Украине первые танки Leopard 2 из 14 обещанных.

По информации источника Bloomberg, которую приводит ТАСС, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об отправке танков сегодня во время своего визита в Киев, куда он прибыл в связи с годовщиной начала специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее правительство Испании собралось направить Украине шесть танков Leopard. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, выступая в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). По ее словам, у Испании "есть машины Leopard 2A4, некоторые из них находились в Сарагосе и не использовались".