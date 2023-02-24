Экс-генпрокурор Украины Луценко стал командиром взвода БПЛА

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко назначен командиром взвода ударных беспилотников в звании капитана, заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Сам Луценко написал, что удивлен реакции на его назначение, - одни счастливы, другие ненавидят.

"Я пережил и победил и днепропетровскую, и донецкую мафию. Переживу и вашу эстрадно-цирковую", – написал он, намекая на "квартал" Зеленского.

Недавно он предсказал очень сложные недели для ВСУ и призвал объявить "максимальную мобилизацию". А в прошлом году обвинил режим во вранье на телевидении, из-за которого люди перестали его смотреть и ушли в телеграм-каналы, что четко зафиксировал недавний опрос.