В Москве арестован фигурант дела о пожаре в московском отеле "МКМ"

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца жителя Белгородской области Юрия Хомченко, обвиняемого в поджоге общежития в центре Москвы, где погибли семь человек.

"Избрать в отношении обвиняемого Хомченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 апреля", - цитирует ТАСС решение судьи Елены Абрамовой.

Обвиняемый не признал вину.

"(Вину) не признаю. Я вообще в соседней комнате находился. Я выбрался из пожара в тапочках, спасать жену уже было бесполезно, и я поехал на старую работу. Я сам сдался, узнав, что меня ищет полиция", - рассказал он.

Как стало известно в суде, Хомченко – вдовец, не трудоустроен, отбывал наказание в 1999 г. за вымогательство. Кроме того, он совершил побег из мест лишения свободы. По словам следователя, обвиняемый в день трагедии вступил в конфликт с соседями, ссорился с ними неоднократно. Все четыре члена семьи погибли в пожаре. Обвиняемый в ночное время поджег строительный мусор, чем нанес потерпевшим большой ущерб, заявила представитель следствия.

"После начала пожара в тапочках он убежал в метро", - отметила следователь.