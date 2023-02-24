Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине

24 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Фото: Накануне.ru

Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине

Китай представил 12 пунктов урегулирования конфликта на Украине. План опубликован на сайте МИД КНР.
Читайте также:

1. Уважайте суверенитет всех стран.

2. Откажитесь от мышления времен "холодной войны".

3. Прекратите огонь и боевые действия.

4. Начните мирные переговоры.

5. Урегулировать гуманитарный кризис.

6. Защищайте гражданских лиц и военнопленных.

7. Поддерживать безопасность атомных электростанций.

8. Следует снизить стратегические риски.

9. Гарантируйте отправку зерна за границу.

10. Прекратите односторонние санкции.

11. Обеспечьте стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.

12. Содействовать послевоенному восстановлению.

Отметим, ранее стало известно, что сегодня, 24 февраля, в первую годовщину начала специальной военной операции на Украине, глава КНР Си Цзиньпин собирался выступить с "речью о мире", однако 17 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР с такой речью.

Теги: Китай, Си Цзиньпин, конфликт, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.02.2023 13:05 Мск В НАТО ответили на китайский вариант урегулирования конфликта на Украине


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети