Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине

Китай представил 12 пунктов урегулирования конфликта на Украине. План опубликован на сайте МИД КНР.

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1. Уважайте суверенитет всех стран.

2. Откажитесь от мышления времен "холодной войны".

3. Прекратите огонь и боевые действия.

4. Начните мирные переговоры.

5. Урегулировать гуманитарный кризис.

6. Защищайте гражданских лиц и военнопленных.

7. Поддерживать безопасность атомных электростанций.

8. Следует снизить стратегические риски.

9. Гарантируйте отправку зерна за границу.

10. Прекратите односторонние санкции.

11. Обеспечьте стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.

12. Содействовать послевоенному восстановлению.

Отметим, ранее стало известно, что сегодня, 24 февраля, в первую годовщину начала специальной военной операции на Украине, глава КНР Си Цзиньпин собирался выступить с "речью о мире", однако 17 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР с такой речью.