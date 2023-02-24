Китай представил план по урегулированию конфликта на Украине
Китай представил 12 пунктов урегулирования конфликта на Украине. План опубликован на сайте МИД КНР.
1. Уважайте суверенитет всех стран.
2. Откажитесь от мышления времен "холодной войны".
3. Прекратите огонь и боевые действия.
4. Начните мирные переговоры.
5. Урегулировать гуманитарный кризис.
6. Защищайте гражданских лиц и военнопленных.
7. Поддерживать безопасность атомных электростанций.
8. Следует снизить стратегические риски.
9. Гарантируйте отправку зерна за границу.
10. Прекратите односторонние санкции.
11. Обеспечьте стабильность производственной цепочки и цепочки поставок.
12. Содействовать послевоенному восстановлению.
Отметим, ранее стало известно, что сегодня, 24 февраля, в первую годовщину начала специальной военной операции на Украине, глава КНР Си Цзиньпин собирался выступить с "речью о мире", однако 17 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном выступлении председателя КНР с такой речью.