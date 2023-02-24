Самолет, летевший из Сочи в Красноярск, аварийно приземлился в пункте назначения

Следователи выясняют обстоятельства аварийной посадки в аэропорту Красноярска "Боинга 737-800" авиакомпании "Россия", летевшего в этот город из Сочи.

На борту находились 167 пассажиров, из них 21 – несовершеннолетние, а также восемь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Проводится проверка.