Премьер-министр Польши едет в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направляется в Киев, сообщил генеральный секретарь партии "Право и Справедливость" Кшиштоф Соболевский.

"По моей информации, премьер-министр едет в Киев и, возможно, примет там участие в заседании, сегодня состоится торжественное заседание Верховной рады", - цитирует РИА Новости Соболевского.

По словам Соболевского, Моравецкий едет в Киев с выражением поддержки и рассказом о договоренностях, принятых во время визита в Польшу президента США Джо Байдена.