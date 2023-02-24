Медведев подвел итоги первого года спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале подвел итоги первого года специальной военной операции на Украине (началась 24 февраля 2022 г.). Он отметил, что уже год, как "наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма, они – герои".

"Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - написал Медведев.

Дальше, полагает Медведев, будут переговоры, которые, уверен политик, станут тяжелыми и нервными.

"Прежде всего, потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие. И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет еще жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики", - написал Медведев.

Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас, полагает бывший президент России.

"Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - заявил Медведев.

В какой-то момент припертые к стенке распоясавшимися в очередной раз бандеровцами новые кровавые мальчики, называющие себя легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт, считает Медведев.

"Неважно, в преддверии выборов или просто на очередном Майдане. Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданное спокойствие", - подытожил Медведев.