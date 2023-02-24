24 Февраля 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Топ-менеджмент "Росатома" попал под санкции Англии

Великобритания объявила о новых санкциях против 92 физических и юридических лиц из России. Попали под них, в частности, топ-менеджеры "Росатома".

"Сегодня также под санкции попали топ-менеджеры российской государственной атомной энергетической компании "Росатом", а также руководители двух крупнейших оборонных компаний России, четырех банков и других представителей российской элиты. "Росатом" имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом", - говорится в заявлении британских властей.

Под санкции попали, в частности, гендиректор оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2, экс-член совета директоров "Транснефти" и "Роснефти" Маттиас Варниг, глава Тульской области Алексей Дюмин, сын бывшего вице-премьера России и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака Алексей.

Кроме того, Британия запретила экспорт авиадеталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве. Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая те, которые были переработаны в третьих странах.

Теги: Великобритания, санкции, "Росатом"



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