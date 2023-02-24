Депутат Госдумы Николаев: Продвигается новая "климатическая" мировая религия

В мире сформировалась и продвигается новая мировая религия, которую можно назвать планетаризмом. Она имеет свою систему верований и догматов, которую не многие осознают, как религиозный феномен. Об этом рассказал на радио "Звезда" зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев, представляя свою недавно вышедшую книгу "Новая мировая религия. Опыт сравнительного размышления о планетаризме".

По его мнению, в основе этой системы верований лежат некие законы планеты Земля, которые должны быть источником этики и права. Но подлинная цель не забота о планете, а умаление человека.

"Тысячелетия всегда и во всех религиях человек был главным на Земле, и даже в марксизме разум человека должен преобразовать мир ради человека. Так вот здесь все диаметрально противоположно. В свое время Томасом Мальтусом была предложена идея, что Земля слишком хрупкая, а людей слишком много, и чем больше людей, тем хуже будет Земле. В 70-е годы эти идеи вернулись, и в докладе Римскому клубу "Пределы роста" было прямо сказано, что слишком много людей - это плохо и нужно с этим бороться", - рассказал депутат.

Важнейшее изменение связано в тем, что возникает идея, что добро - это не человек, а некая абстрактная планета, а интересы человека могут быть вторичными по сравнению с природой и животными. Это полностью меняет сознание и представление о человеке, который постулируется злом, которое этот мир убивает.

"Например, есть такая концепция, как юриспруденция планеты Земля, у нее есть постулаты, работают институты в США и Европе, это концепция принята на уровне ООН, и она в том числе говорит о том, что не только у человека есть права и даже не у животных, а права есть у камней, у рек и так далее, и эти права равны. Публикуются отчеты, в каких странах уже принято законодательство в соответствии вот с концепцией юриспруденции планеты Земля. Эти идеи, в которые люди верят, переходят постепенно не только в культурную среду, но и в законодательство многих стран", - отметил Николаев.

Он подчеркивает, что вопрос не в том, что нужно защищать природу, а в том, что меняется диспозиция прав: если есть объекты, у которых прав столько же или больше, чем у людей, то получается, что людей можно отодвигать в сторону. Планета становится новым сакральным, которое вопиет, зовет, призывает, как говорится в отчетах разных организаций и фондов.

Он также обратил внимание на то, что политика всегда регулировала жизнь человека, но в смерть не вмешивалась. Именно вмешательство в смерть человека и то, что будет после смерти, является доказательством того, что мы имеем дело с религиозным феноменом.

"Например людям предлагают такую специальную капсулу, где сверху к телу человека прикрепляется дерево или саженец. В Штатах появляются целые кладбища, где вы не найдете ни одного имени. Это просто лес, который растет на телах таких людей, которые верят в то, что они должны даже после своей смерти соединиться с природой и компенсировать тот жуткий вред, который они при своей жизни нанесли ей в виде выбросов углекислого газа. Это очень глубокая вещь. Ученые, археологи, делая раскопки, прежде всего смотрят на то, как человек был похоронен, потому что из этого мы можем понять, во что он верил", - говорит автор книги о новой мировой религии.

Еще один признак новой религиозной системы - это восприятие человека не как индивидуума, характерного для либерализма. Общество провозглашается просто популяцией.

"Обратите внимание, что все больше и больше и на уровне ВОЗ, и на уровне в том числе нашего Минздрава мы часто слышим: популяция. А популяция - это что ? Это процентные соотношения, это некие ошибки. Плюс-минус - это же вопрос статистики", - напомнил депутат об истории с ковидом, вакцинацией и неким популяционным иммунитетом, во имя которого людей будто бы можно лишать гражданских прав.

Кроме того, вслед за этим возникает новая этика труда - "появляется концепция, что лучше просто сиди дома и не работай, тебе будут платить гарантированный доход, только не делай ничего".

Наконец, эта религиозная система направлена против семьи, потому что в ней рождаются дети, которые будут выдыхать углекислый газ. И в странах Запада вовсю обсуждают вред от детей, который они якобы наносят планете своим существованием. Но опаснее всего то, что книги таких авторов, переведенные на русский язык, издаются и в России.

Особое значение имеет идеология ESG, которая активно продвигается крупнейшими корпорациями.

"Появилась идея, что есть три направления по которым нужно строить свою жизнь и компаниям и государству: Е - экологическое, S - социальное, G - это управление (government). Вопрос не в том, что эти направления плохие. Вопрос в том, какие выдвигаются требования. Есть очень жесткая зависимость в мире: если компания соответствует ЕSG, то в нее инвестируют деньги, она получает "зеленое" финансирование. То есть это продвижение через эти критерии определенных идей. Если у тебя нет определенного набора, то ты не соответствуешь критериям и ты не сможешь работать на тех или иных рынках", - подчеркнул Николай Николаев.

Например, под буквой S понимается обязательное наличие в компании трансгендеров, лесбиянок, мужеложников и прочих "разнообразий". Таковы "правильные" социальные пребразования в этой концепции.

Что касается экологии, то ярким примером идеологии является "зеленая повестка", о которой он давно пишет.

"Фанатичная борьба с антропогенными выбросами CO2 не имеет ничего общего с реальной борьбой с изменениями климата. Низкоуглеродная повестка, в том виде, как она преподносится западной цивилизацией, - это исключительно ценностно-крашенная попытка планетаристов обратить в свою веру весь мир. Речь ведется не о сохранении окружающей среды, а о полной смене этических приоритетов", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Так, после начала СВО все западные сертификационные компании отозвали свои "зеленые" сертификаты. А все дело в том, что Россия объявила, что беспокоится действительно об экологии и изменении климата, но не согласна с догматами новой религии Запада. И вот этого нам простить не могут.

В России, по мнению Николаева, люди должны прежде всего понять, что они имеют дело с новой системой верований, которая враждебна нам и вообще большинству людей. Бороться с религией с помощью политики не получится. Просто говорить о духовно-нравственных ценностях мало. Поэтому нужно осознать свою религиозную парадигму и продвигать ее в мире и укреплять в своей стране, потому что люди не могут жить без веры. И если у людей не будет нашей веры, то им будет навязана другая.

Интересно, что в конце прошлого года на Синае на климатическом саммите ООН была представлена "экологическая библия" двух раввинов с десятью "экологическими заповедями", первая из которых звучит как "мы управители этого мира". А перед этим была подписана Межконфессиональная климатическая декларация, провозглашающая объединение всех религий ради спасения климата. Был проведен специальный обряд покаяния перед природой. Декларацию подписали представители Ватикана, иудаизма, а также Элладской, Армянской и Коптской церквей.

О новой мировой религии говорят многие современные эксперты: историк Андрей Фурсов, экономист Валентин Катасонов, историк Ольга Четверикова, философ Александр Дугин и другие.