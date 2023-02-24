Путин начал формировать новый состав Общественной палаты

Началось формирование нового состава Общественной палаты. Президент Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.

Не менее половины кандидатов представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, в середине февраля Общественная палата (ОП) РФ разработала и направила в Правительство РФ предложения о дополнительных мерах, которые должны способствовать повышению рождаемости. Тогда же палата предложила продлить до 2030 г. действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, а также расширить использование маткапитала для многодетных семей и снизить пенсионный возраст для отцов трех и более детей на год за каждого ребенка.