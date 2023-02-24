24 Февраля 2023
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Происшествия Республика Тыва
Фото: Накануне.ru

В Тыве в аварии погибли пять человек

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о том, что в аварии, случившейся на одной из трасс республики, погибли пять человек.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Столкновение автомашин произошло на территории Улуг-Хемского района. По предварительной версии, виновником ДТП стал пьяный водитель. Теперь это должны доказать соответствующие экспертизы и следствие", - написал Ховальг в своем telegram-канале.

Прокуратура Тывы сообщает о том, что, по предварительным данным, водитель автомобиля "УАЗ" выехал на "встречку" и столкнулся с "Рено Логан". Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц".

Теги: Тыва, Владислав Ховальг



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