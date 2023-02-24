НПЗ "Лукойла" в Бургасе займется переработкой нероссийской нефти

НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии с марта начнет перерабатывать нефть нероссийского происхождения.

"В ходе встречи со стороны "Лукойла" были даны гарантии обеспечения внутреннего потребления топлива в Болгарии, они подтвердили обязательства заранее выплачивать налог на сверхприбыль компании. Также "Лукойл" заявил намерение уже в марте начать переработку нефти нероссийского происхождения", - приводит ТАСС правительственной пресс-службы по итогам встреч главы технического правительства Болгарии Гылыба Донева с представителями руководства "Лукойла".

Премьер Болгарии обратил внимание на значение строительства нефтепровода Александруполис – Бургас, меморандум о проектировании которого был подписан с греческими коллегами. По словам Донева, благодаря этому нефтепроводу Болгария получит дополнительные гарантии безопасности, обеспечив альтернативные источники поставки нефти, которые покроют потребности нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, ранее разразился скандал после того, как выяснилось, что топливо, перерабатываемое на заводе компании в Бургасе, якобы идет на Украину. После появления соответствующей публикации компания опровергла заявления о тайных поставках дизельного топлива на Украину с НПЗ в Болгарии.