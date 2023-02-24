Путин не будет обращаться к россиянам в первую годовщину СВО

Какое-либо обращение президента России Владимира Путина к россиянам 24 февраля не планируется.

Глава государства 24 февраля 2022 г. обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, цель которой – защита жителей Донбасса. На вопрос РИА Новости, запланировано ли в этом году какое-либо обращение президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Напомним, Владимир Путин заверил год назад, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию".