24 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Севастополя рассказал, по какому пути идти новым регионам России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился с руководителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей опытом возвращения субъектов в состав России.

"Я коллегам не рекомендовал бы уходить в длительные переходные периоды с точки зрения применения украинского законодательства. После 2014 г. ситуация в Севастополе была несколько иной, очень либеральные были подходы, длительный переходный период по вопросам имущества, оформления тех или иных документов, льгот и всего остального. Все это, на мой взгляд, сильно затянулось", - сказал Развожаев в интервью ТАСС.

Сегодня это тормозит развитие города, порождает огромную волну мошенничеств и спекуляций, потому что появляются все новые и новые украинские бумаги, говорит губернатор Севастополя.

"Условно, не успеешь выбрать участок для строительства нужного социального объекта, к примеру, собираемся разместить школу, как через две недели там оказываются три или четыре земельных участка, которые были выделены по украинским документам 2012 г. Просто человек сидел и не приходил их оформлять и регистрировать", - сказал Развожаев.

Власти города сейчас работают с правоохранителями, и 99% таких людей — мошенники, говорит губернатор.

"Но есть, и правда, такие ситуации, когда люди не оформляют участки, а потом их находят мошенники и говорят: "У тебя же есть акт, пойдем, мы сейчас с ним поработаем и заработаем себе денег". Вот этого точно нельзя допустить, должен быть короткий переходный период – полгода или год, сколько нужно на принятие решения. Все, кто хочет и заинтересован, это сделают. Остальное – только задержка развития", - сказал Развожаев.

Вся инфраструктура – объекты жизненного обеспечения: электричество, газ, вода, все объекты ЖКХ, конечно, на первом этапе должны быть консолидированы у государства, властей субъектов, сказал Развожаев, уточнив, что иначе контролировать и наводить порядок будет достаточно сложно.

Теги: Михаил Развожаев, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская области



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