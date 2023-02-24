Губернатор Севастополя рассказал, как город прожил год СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что на протяжении всего года, что идет СВО, да и сейчас обстановка спокойная, город живет своей жизнью.

"Все работает – театры, музеи, библиотеки, строятся и вводятся новые социальные объекты. Ничего в общественном пространстве не говорит о том, что есть ограничения или особый режим жизни, связанный с СВО", - сказал Развожаев в интервью ТАСС.

После первой атаки на штаб Черноморского флота, говорит глава Севастополя, власти ввели "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования по указу президента, это выразилось в сплочении всех силовых ведомств, в ряде мер, которые мы принимаем, но людям это не видно, эта такая большая работа "за кадром".

"Конечно, более тщательно стал происходить досмотр грузового транспорта, отдельные мероприятия проводятся по подозрительным автомобильным номерам, особенно – украинским номерам, которые остались после воссоединения Крыма с Россией. Мы долгое время относились к ним достаточно либерально, сейчас – с особым вниманием", - сказал Развожаев.

Севастопольцы в 2014 г. сделали свой выбор и готовы всегда отстаивать право быть частью России, сказал губернатор.

"Что касается вопроса насчет тех, кто уехал из города по соображениям безопасности, мы фиксируем небольшой отток людей. Из школ забрали порядка 200 детей. Это, скорее, говорит о том, что люди, которые здесь жили временно и имеют квартиры "на материке", просто приняли решение на этот период вернуться к своему месту жительства. В Севастополе такая практика распространена, когда семьи с хорошим достатком покупали квартиры, дети с матерями находились здесь, а глава семейства работал, к примеру, на Севере на вахте. Радикально на жизнь города и на настроения это никак не влияет", - сказал Развожаев.