Байден выдвинул кандидата на пост главы Всемирного банка

Американский президент Джо Байден выдвинул кандидата на освобождающийся пост главы Всемирного банка.

Как сообщает Белый дом, Байден предложил на эту должность бизнесмена индийского происхождения Аджая Бангу. Сейчас Банга работает вице-президентом инвестиционной компании General Atlantic. До этого он возглавлял оператора платежной системы Mastercard.

Действующий президент Всемирного банка Дэвид Малпасс на прошлой неделе объявил о своей отставке до конца нынешнего финансового года. Как напоминает РИА Новости, американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, а европейцы – Международный валютный фонд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Кремле исключили встречу Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты России и США не общались между собой уже больше года.