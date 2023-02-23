23 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России За рубежом Украина
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Шойгу: используя Украину, Запад стремится лишить Россию независимости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он заявил, что у Запада не получится лишить Россию ее независимости.
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Заявление прозвучало в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии. По словам главы военного ведомства, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.

"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", - отметил Шойгу.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, он также направил слова благодарности всем, кто сейчас находится на передовой.

"Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Напомним, также сегодня с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества выступили президент России Владимир Путин и бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Теги: Шойгу, Запад, Украина, Россия, министр



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