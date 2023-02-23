Пригожин с передовой в Артемовске поздравил защитников Отечества

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества, который отмечается в стране сегодня, 23 февраля.

Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", Пригожин посетил Артемовск. Он обратился с поздравлением прямо с передовой в окружении вооруженных бойцов.

"Передний край, Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале. Военных, которые бьются за нашу Родину. Добровольцев, тех, кто вкалывает на заводе и делает самое необходимое – боеприпасы, вооружения. Всех с Днем защитника Отечества, которое сейчас нуждается в вашей защите", - отметил бизнесмен.

После этого один из бойцов сообщил, что противник находится на расстоянии примерно в 400 метров.

"Пойдем, а то наше поздравление будет последним", - сказал Пригожин и вместе с остальными отправился в укрытие.

Напомним, также сегодня Евгений Пригожин заявил о решении ситуации с боеприпасами для ЧВК "Вагнер".