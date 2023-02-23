23 Февраля 2023
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Политика Приволжский ФО В России Самарская область
Фото: Накануне.RU

Самарские депутаты разберутся с коллегой, слушавшим послание Путина с лапшой на ушах

В Самарской Губернской думе обратили внимание на скандальную ситуацию с депутатом от КПРФ Михаилом Абдалкиным. Его поведение крайне возмутило народных избранников.

Напомним, что Абдалкин слушал недавнее послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах. Фото парламентария, обвешанного макаронными изделиями, появились в Сети. На это обратил внимание депутат Госдумы РФ от "Единой России" Александр Хинштейн. Он призвал коммунистов "приструнить" своего однопартийца.

В Самарской Губернской думе намерены разобраться в произошедшем. Спикер думы Геннадий Котельников дал поручение незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс.

Депутат Самарской Губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах(2023)|Фото: t.me/Hinshtein

"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение", - цитирует Котельникова официальный портал думы.

Отмечается, что заседание комитета состоится уже в ближайшее время. Точная дата не называется.

Теги: депутат, лапша, Путин, послание, Самара



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